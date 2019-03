Direktører skal stå skoleret efter overforbrug for millioner

- Til og med november var der ingen alarmklokker, der ringede. Men på en måned, da vi begyndte at få de endelige årsresultater, gik det fra mindre overskridelser til nogle helt andre tal. Det er simpelthen ikke godt nok, og det skal styres bedre. Havde vi kendt til overskridelserne noget før, kunne vi have gjort noget ved det, siger borgmester Jørn Pedersen (V), som understreger, at der kan være gode forklaringer på, at et forbrug på nogle områder bliver større end forudset i budgettet.

Den nye procedure er en direkte følge af, at der er konstateret et stort overbrug i 2018 på det sociale område og på børne- og uddannelsesområdet.

Her skal de redegøre for, hvordan økonomien udvikler sig i deres forvaltninger.

Kolding: Efter overforbrug på millioner af kroner skal direktørerne for Kolding Kommunes fem forvaltninger fremover på skift stå skoleret for byrådets økonomiudvalg tre gange om året.

- Og så bliver vi også nødt til at følge meget tæt med i socialudvalgets og handicapudvalgets strategi, Selvværd og sammenhæng, som udvalgene mener vil give besparelser. Vi må vide præcist, hvad der realiseres, for vi kan ikke én gang til leve med, at de gode hensigter ikke holder stik, siger Jørn Pedersen med henvisning til, at manglende effekter af Selvværd og sammenhæng netop er blandt forklaringerne på underskuddet i socialforvaltningen i 2018.

- For vi har ikke længere de reserver, der før har været i økonomien. Derfor skal direktørerne på møderne med økonomiudvalget redegøre for den aktuelle situation, hvilke udfordringer de står med, og ikke mindst hvad de har tænkt sig at stille op med udfordringerne, siger Jørn Pedersen.

Ingen tillægsbevillinger

Er økonomi-styringen i de pågældende forvaltninger en rodebutik?

- Nej, overhovedet ikke, og man skal huske, at der er tale om komplicerede områder med enorme beløb i refusioner.

- Vi er bare kommet dertil, hvor vi må være endnu mere præcise for at undgå underskud og overforbrug, for vi kan ikke tåle så store udsving, som vi har set i 2018. Og udvalgene og forvaltningerne ved lige præcist hvilke rammebeløb, de har at gøre godt med på et år, og de ved også, at de ikke får en tillægsbevilling, hvis de bruger for meget. Så skal pengene findes andre steder, fastslår Jørn Pedersen.

På børne- og skoleområdet har uddannelsesdirektør Helle Thiele forklaret, at underskuddene skyldes konkrete fejl og manglende justeringer begået i forvaltningen, og at en handlingsplan for at rette op er undervejs.