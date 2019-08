Direktøren på Koldinghus fratræder efter blot ni måneder

Begrundelsen for, at der nu er indgået en aftale mellem Janus Møller Jensen og museets bestyrelse, er, at begge parter er blevet enige om, at det ikke var det rigtige match.

Janus Møller Jensen er ph.d. i middelalderhistorie. Han har skrevet og udgivet en lang række bøger og artikler og blev i 2006 tildelt det Fri Forskningsråds Ung Eliteforskerpris. Ha har før været ansat på Østfyns Museer som afdelingsleder for Nyborg Slot. Fra den 1. december 2018 overtog han ansvaret for Museet på Koldinghus.

Man må nå en erkendelse

Formanden understreger, at det ikke er muligt for ham at komme nærmere ind på aftalens indhold eller begrundelsen for, at det var et forkert match mellem Koldinghus og Janus Møller Jensen.

Ansættelsen af Janus Møller Jensen skete efter et grundigt forarbejde og med hjælp fra et rekrutteringsbureau.

- Det var præcis den samme proces, som da vi fandt vores foregående direktør, Thomas C. Thusltrup, der var direktør på Koldinghus i fem år. Så jeg synes ikke, at vi kan bebrejde hverken ansættelsesbureauet eller Janus. Da vi ansatte Janus, sad vi fire personer i ansættelsesudvalget, der var rørende enige om, at han var det rette valg, men man må nogen gange komme til erkendelsen af, at det var ikke det match, vi havde håbet på.