Direktør på Smurfit Kappa: En sejr for de 23, der blev mobbet

Administrerende direktør i Smurfit Kappa, Ole Møller Hansen, glæder sig over, at en faglig voldgift har afgjort, at 23 medarbejdere, der ikke er medlem af 3F, har ret til stemme til de lokale lønforhandlinger.

- Vi har foreningsfrihed. Så det er sejr for de 23 ansatte, at de har fået dommerens ord for, at de har ret til at deltage i afstemningen, siger Ole Møller Hansen.

- Jeg er meget tilfreds på vegne af de 23 ansatte, der ikke er 3F-medlemmer og ikke blev behandlet ordentligt af vores tillidsfolk. Det er de 23, jeg skal beskytte som leder. De kommer til mig efter episoden og klager deres nød, fordi de oplever, at de er blevet mobbet. Så det er sejr for dem, siger Ole Møller Hansen, der er direktør i emballagevirksomheden i Kolding.

Det er en kritisabel fremgangsmåde, har en faglig voldgift afgjort, og de advarsler som tillidsmændene fik for deres fremgangsmåde, skal ikke annulleres. En afgørelse, der altså faldt ud til fordel for administrerede direktør på Smurfit Kappa, Ole Møller Hansen.

Ikke til af misforstå

Det var 3F, der har kørt sagen, og de håbede på, at advarslerne til tillidsmændene blev trukket tilbage. Formanden for 3F Kolding, Peter Andersen, mener, at det hele bygger på en misforståelse i forbindelse med indkaldelsen til mødet. Tillidsmændene ønskede nemlig kun at drøfte lønforhandlingerne med 3F-medlemmerne, lyder hans forklaring. Den køber direktøren ikke.

- Det kan ikke være en misforståelse. Jeg har ledelsesretten og betaler medarbejderne løn for at gå op i kantinen til et orienteringsmøde i forbindelse med lønforhandlingerne. Jeg kan ikke se, hvordan det her kan være en misforståelse, siger Ole Møller Hansen, der understreger, at han er ligeglad med, om medarbejdere er medlem af 3F eller ej.

Men tillidsmanden, der er medlem af 3F, skal forhandle for alle medarbejdere.

- Det, jeg hæfter mig ved i dommen, er, at når du forhandler på vegne af alle medarbejdere, så har alle ret til at deltage i en orientering og at deltage i afstemningen. Man kan ikke forhandle for alle og så udelukke en gruppe, når der skal stemmes. Det står tydeligt i dommen. Jeg er ikke fortaler for nogen bestemt fagforening. Jeg er ligeglad med, om man er medlem af en gul eller rød fagforeninger. Det, som er vigtigt, er, at alle kan stemme og deltage, når der bliver stemt, siger Ole Møller Hansen.