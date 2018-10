Direktør i Dykon stopper: Jeg har brug for en timeout

Peter Bøgh Petersen, der var med til at redde Dykon for 12 år siden, har valgt at trække stikket. Hans makker gennem 12 år, Camilla Birkegaard, overtager posten midlertidigt.

Lunderskov: Dyne- og pudefabrikken Dykon skal på udkig efter en ny direktør, efter Peter Bøgh Petersen, 62 år, har valgt at forlade posten.

Dykon var tæt på at gå konkurs, da han kom til virksomheden, efter ejeren af fabrikken, Jens Fredholm pludseligt døde i 2007. Enken, Camilla Birkegaard, overtog fabrikken i Lunderskov og allierede sig med it-manden Peter Bøgh Petersen. Makkerparret skabte over de næste 12 år en virksomhed, som de i foråret kunne sælge for et trecifret millionbeløb til kapitalfonden Erhvervsinvest.

Fonden købte 80 procent af selskabet, og de to tidligere hovedaktionærer, Peter Bøgh Petersen og Camilla Birkegaard, ejer i dag hver 10 procent af virksomheden, der de seneste år har præsenteret solide resultater på stribe.

- Efter mange gode år i virksomheden har jeg brug for en timeout. Jeg mener, det er det rigtige tidspunkt nu. Med Erhvervsinvest som ny hovedaktionær er der et stærkt udgangspunkt for at bygge videre på de seneste års gode udvikling, udtaler Peter Bøgh Petersen i en pressemeddelelse.