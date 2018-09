Direktør i Business Kolding: Det var en magisk oplevelse

Det hele klappede og Obama tryllebandt gæsterne, lyder vurderingen fra direktør i Business Kolding, der havde fornøjelsen af at interviewe den tidligere præsident.

Kolding: Obama leverede varen og det samme gjorde alle omkring eventen. Det er konklusionen hos Morten Bjørn Hansen, der er direktør i Business Kolding, der stod bag besøget af Obama.

- Jeg står tilbage med en kæmpestor stolthed, og en følelse af at det gik, som vi håbede. Det var magisk. Alle dem jeg har talt med bagefter, de fortæller, at hårene rejste sig på armen, da han kom ind. Og så var det bare utrolig spændende at høre på, hvad han sagde. Han kan tryllebinde en forsamling, siger Morten Bjørn Hansen.

Inden Obama kom på scenen, havde direktøren forberedt et oplæg, og de sidste mange uger han øvet sig på alle detaljer og læst op på Obama.

- Da han så kommer ind, der rejser folk sig op. De hujer og der er næsten landskampstemning i salen. Som jeg også sagde til ham i begyndelsen, at hvis nu Danmark var den 51. stat i USA, så havde han vundet en jordskredssejr. Han er virkelig meget populær i Danmark. Det var tydeligt at mærke, siger Morten Bjørn Hansen.

- Det gik som smurt. Jeg skal dele mange krammer ud den kommende tid. Det gælder alle. Alle levererede, siger Morten Bjørn Hansen.