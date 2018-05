Dilemma-panel diskuterer gigt-problemer

Kolding: Det kan være svært at forklare alle andre, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom. Derfor holder Gigtforeningen fredag 18. maj kl. 16-17.30 et dilemmashow på Store Torv i Kolding Storcenter. Her er journalist Abdel Aziz Mahmoud vært for et dilemma-panel bestående af skuespiller Anne Sofie Espersen, tv-vært Hans Pilgaard og tv- og radiovært Emil Thorup. Panelet vil drøfte en håndfuld hverdagsdilemmaer, som patientforeningen har modtaget fra mennesker med gigt og deres pårørende.

Showet er i stil med "Mads & Monopolet" fra radioen og "Spørg Charlie" på tv.

For bare få årtier siden var de fleste gigtsygdomme til at få øje på: Krogede fingre, hævede led og deforme fødder, men behandlingen bliver bedre og bedre, og derfor er gigt i dag ofte usynlig.

- Der er brug for mere synlighed og viden om, hvad det vil sige at leve med gigt. Mange ved ikke, at gigt kan ramme i alle aldre, og i hvor høj grad en gigtsygdom kan påvirke ens arbejdsliv, det sociale liv og hele livskvaliteten, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen, i en pressemeddelelse.

Dilemmaerne spænder lige fra "efter sommerferien starter jeg i gymnasiet, og jeg gruer allerede for intro-ugen. Jeg har haft børnegigt, siden jeg var fem år gammel og får medicin, der ikke fungerer sammen med alkohol. Jeg orker ikke at lægge ud med at fortælle, at jeg har gigt. Jeg har heller ikke lyst til at være ham den kedelige, der sidder og spytter i en danskvand, mens de andre fester. Overvejer, om jeg skal melde mig syg..." til dilemmaer om medicinsk cannabis.