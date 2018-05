Digitale værktøjer giver virksomheder plus på bundlinjen

Vamdrup: Digitalisering er blevet et vigtigt konkurrenceparameter, og hos Vamdrup-virksomheden, Delpro, et service- og entreprenørselskab med speciale i højspændingsinstallationer med 150 ansatte, har man arbejdet målrettet med sin digitale strategi - og haft stort udbytte ud at deltage i et forløb om strategisk kompetenceudvikling hos Væksthus Syddanmark.

Nu skal værktøjet også digitaliseres

Hos Delpro var man ikke i tvivl om, at man skulle slå til, da muligheden for at komme med på programmet bød sig.

- Vi indså for et par år siden, at vi var nødt til at digitalisere og optimere vores processer for at stå stærkest muligt i den fremtidige konkurrence. Gennem projektet kunne vi få en konsulent, som kunne hjælpe os med de rette digitale tiltag og samtidig få tilskud til processen, siger Roald Størum, der netop nu er i gang med det næste digitale skridt, nemlig implementering af et IT-værktøjsregistrerings-system.

- Det betyder, at vi får komplet overblik over vores værktøj. Vi ved, hvor det er, og vi ved, hvornår det skal serviceres, fortæller han.