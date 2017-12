Digital vold er en voksende udfordring for kvindekrisecenter

Mange kvinder på Kolding Krisecenter er truet af digital vold. Det giver et ekstra uhyggeligt lag på følelsen af at være forfulgt, fortæller Britt Malkiel Nielsen, der er leder af krisecentret.

Kolding: På Kolding Krisecenter har lederen Britt Malkiel Nielsen mødt kvinder, der er blevet terroriseret af flere 100 trusler eller andre negative beskeder på Facebook, SMS og Messenger om dagen.

- Digital vold er en ny og stigende udfordring for os. Volden lægger et ekstra lag på kvindens følelse af at være forfulgt. Det er en meget uhåndgribelig overvågning af kvinden, og negative beskeder kan komme døgnet rundet. Vi bliver nødt til at være langt i arbejdet med at forebygge digital vold, for vi ser hele tiden nye måder, som ekskærester forfølger kvinder elektronisk på, forklarer lederen.

Kvinder, der flytter ind på krisecentret i Nr. Bjert, går typisk i skjul for deres ekskæreste, og for langt de flestes vedkommende er der ingen, der ved, hvor kvinderne er. Det er hemmeligt.

- Når en kvinde kommer ind til os, så laver vi med det samme et trusselsbillede. Hvis hun er i fare, så opfordrer vi hende til at koble sig af alt det, der kan gøre, at hun kan blive fundet, beskriver Britt.

Det indebærer typisk ting som, at telefonen skal have et nyt simkort, Facebook-profilen skal sløjfes, og hun skal have en ny bankkonto, så den tidligere kæreste ikke kan gå ind på en fælles netbank og se på kontorudtoget, hvor hun har hævet penge.