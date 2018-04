Digernes fremtid skal afgøres i Taps og Aller

Som en af de første kommuner i landet tager Kolding fat på at vurdere, hvilke af de gamle, historiske jorddiger, der er værd at bevare for eftertiden - og hvilke lodsejerne selv må bestemme over.

Nu vil alle de gamle sten- og jorddiger i Taps og Aller sogne i Kolding Kommune blive omhyggeligt vurderet af en museumsinspektør i første halvdel af 2018. Hermed følger Kolding som en af de første kommuner i Danmark en opfordring fra regeringen om at få kortlagt og vurderet, hvilke diger, der er værd at bevare for eftertiden, og hvilke, der ikke er.

Diger er en historiebog

- Mit håb er, at vi skaber klare linjer for lodsejerne, så de helt præcist ved, hvilke diger, der er beskyttede, og hvilke de selv kan bestemme over. Det vil dog fortsat være sådan, at lodsejeren kan søge kommunen om dispensation til f.eks. at lave en gennemkørsel i et beskyttet dige for at lette det daglige arbejde, forklarer skov- og landskabsingeniør Søren Mikael Møller, Kolding Kommune, i en pressemeddelelse.

Digerne fortæller historien om udviklingen i landskabet helt tilbage fra jernalderen - om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings- og ejerforhold osv. Digerne er også vigtige levesteder for planter og dyr, og de bidrager visuelt til at skabe et afvekslende og interessant landskab.