Dieselbus får klistret solceller på taget for at spare brændstof

- Det er jo ret ny teknologi, men jeg tror på det. Jeg synes, det er utrolig spændende at være med til. Nu ser vi, om vi kan mærke en forskel, men sandsynligvis får bus nummer to også solceller på taget, siger Jesper Bus, der i alt har 13 busser.

- Jeg vil gerne bidrage til at reducere CO2-udslippet, og samtidig er det forhåbentlig en investering, der tjener sig selv hjem, siger Jesper Bus, der står bag "Ærø Turistfart - Jesper Bus". Normalt besøger han Bus Center Vest i Kolding, der et datterselskab til Autohuset Vestergaard-koncernen, når bussen skal repareres, men denne gang handler det om grøn energi.

Kolding: Det er ambitionen om at gøre en indsats for at reducere CO2-udslippet og udsigten til en økonomisk gevinst, der har fået busselskabet "Ærø Turistfart - Jesper Bus" til at investere i solceller på en af de dieselbusser, der kører i rutefart på den lille sydfynske ø.

Spare penge

Firmaet, der har installeret og leveret solcellerne, er Green Energy Scandinavia fra Vejle, der blandt andet står bag Solarbus, der har installeret solcellerne på busser i Norge, og nu er turen kommet til Danmark, fortæller Jens Ottosen, der er teknisk direktør i Green Energy Scandinavia. Ham bekendt er det første gang, at den type solceller bliver installeret på en bus i Danmark.

- Hvis bussen kører meget, så kan du spare cirka 1000 liter diesel om året. I Sydeuropa er det dobbelt så meget. Det kan vi, fordi en bus bruger rigtig meget strøm til blandt andet lys, overvågning, aircondition og billetautomater. Og som tommelfingerregel så koster det en liter diesel at lave en kilowatt-time strøm. Solceller gør, at generatoren ikke skal lave så meget strøm. Det er fidusen, siger Jens Ottosen der i næste uge sætter kurs mod Santiago i Chile for at installere solceller på busser.

- Det smarte ved den her type solceller er, at de er meget fleksible. De kan klistres på buede ting. De bliver limet på som klistermærker. Det er dejligt nemt at montere. Og økonomien er det afgørende. Vores tommelfingerregel er, at betalingstiden er cirka fem år i Skandinavien og det halve i Sydeuropa. Så monterer du det fra starten, så bliver det en win-win-situation, og samtidig får busselskabet et grønt image, siger Jens Ottosen.