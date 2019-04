Didde fra Bryggen er blevet til Didde fra Vamdrup

- Jeg har været nede på kirkegården her i Vamdrup og ?bestille? en plads til mig selv. Så nu har jeg lejet et gravsted på Vamdrup Kirkegård i ti år, siger Didde Skjelmose, der er med i realityserien Familien fra Bryggen. Hun kunne ikke drømme om at flytte tilbage til Bryggen. Foto: Yilmaz Polat