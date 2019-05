Det største vejprojekt i Koldings historie rykker nærmere - tunnel under fjorden kan blive virkelighed

Kolding Kommune er gået i gang med at undersøge mulighederne for at forbinde det sydlige og det nordlige Kolding med en tunnel under fjorden. Arbejdet er klar om et års tid.

Han afviser, at en bro over fjorden er en mulighed.

Undersøgelserne foregår sideløbende med den VVM-undersøgelse af en ny omfartsvej ved Nr. Bjert, som Kolding Byråd netop har bevilget en million kroner til. VVM-undersøgelsen skal fastlægge en rute for omfartsvejen og beskrive vejanlæggets påvirkninger af miljøet, så politikerne kan tage stilling til, om vejen skal bygges eller ej på et oplyst grundlag.

Kolding: Det største vejprojekt i Kolding Kommunes historie er sat på dagsordenen i by- og udviklingsforvaltningen, hvor trafik- og byplanlæggerne i løbet af det næste års tid skal afdække mulighederne for at forbinde det sydlige og det nordlige Kolding med en tunnel under fjorden.

Borgmesteren ser frem til, at screeningen for en tunnelforbindelse er færdig om et år til halvandet.

- For hvis det her kan lade sig gøre, så vil det unægteligt løse et kæmpemæssigt problem både for Kolding og på nationalt plan. For når trafikken går i stå ude på motorvejen, går den også helt i stå gennem Kolding by. Med en ringvej øst om Kolding kan vi få et reelt alternativ til at komme forbi Kolding og videre ud i landet, påpeger han.

I løbet af 2020 forventer borgmesteren, at politikerne i Kolding i store træk får svar på, hvor en tunnel under fjorden kan anlægges, hvad den vil koste, hvordan vejene kan forbindes, og hvilke udfordringer der ellers er.

- Før det step er taget, kan vi ikke komme videre. Vi er nødt til at vide mere, før vi kan gå videre, for sådan en vejforbindelse vil jo være en statslig opgave på linje med den tredje Limfjordsforbindelse, siger Jørn Pedersen.