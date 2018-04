Det skal eleverne for eksempel nå: Jeg vil øve mig i at gøre, hvad den voksne siger

Eleverne i Bramdrup Skoles familieklasse får helt konkrete mål, de skal arbejde med for at nå i deres almindelige klasser.

Kolding: Jeg vil øve mig i at sidde på min plads og tie stille. Jeg vil øve mig i at forsøge - og at tro på, at jeg kan - også når det er svært. Jeg skal øve mig på at gå i gang med det samme. Jeg vil øve mig i at gøre, hvad de voksne siger, jeg skal. For mange kan det lyde banalt at gøre disse ting i skoletiden, men for nogle børn er manglende trivsel en del af deres bagage i en del af deres skoleår, og det kan give sig udslag i uro, konflikter, manglende koncentration og tro på sig selv. For eleverne i Bramdrup Skoles familieklasse, der blev oprettet i dette skoleår, kan de øverste fire sætninger være en del af de mål, som lærerne i klassen sætter op for dem, og som de skal arbejde på at nå, når de er i deres almindelige klasse. Går det godt med at leve op til de to mål, hver elev typisk har, får de glade smileyer og høje pointtal, og går det godt i en periode, sættes der nye og lidt sværere mål op for dem.

Udfordrer eleverne De to dage om ugen, hvor eleverne bruger nogle lektioner i familieklassen sammen med deres mor eller far, har de typisk opgaver med fra deres almindelige klasse. - Så øver de sig i at gå i gang med opgaverne, øver overgange, og vi lader som udgangspunkt forældrene om at sætte deres børn i gang, fortæller Louise Fevre, der er en af de to lærere, som står for familieklassen. Også sociale færdigheder bliver trænet, og Louise Fevre og hendes kollega Birgitte Gade udfordrer gerne eleverne i det, de trænger til at få øvet. - Børnene har typisk svært ved at koncentrere sig, og så sørger vi for at bringe forstyrrelser ind, når de er her i familieklassen. Vi rykker for eksempel rundt med nogle ting eller lader en anden elev spille terning højlydt, siger Birgitte Gade.