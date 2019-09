Det skal du vide om den nye designskole-rektor: Professor som 34-årig, halvmaratonløber og vinterbader

Lene Tanggaard kalder jobbet som rektor på Designskolen Kolding for "helt vildt spændende" og glæder sig til at arbejde videre med kreativitet og læreprocesser, når hun skal stå i spidsen for skolen fra årsskiftet. Allerede fra november får hun sin daglige gang på designskolen, når hun går i "mesterlære" hos Elsebeth Gerner Nielsen. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær