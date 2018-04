Det historiske Skovløberhus får en ægte make-over

Gennem tiden har Skovløberhuset været et yndet udflugtsmål. Nu er folk fra Nordhøj gået i gang med at bringe området tilbage til publikumsvenlig standard med pladser og muligheder for alle.

Kolding: Området omkring Skovløberhuset ved Troldhedestien får i øjeblikket en ordentlig overhaling.

Skov og Naturgruppen fra Nordhøj er nemlig gået i gang med at rydde og ordne området. - Vi er utrolig glade for at være kommet i gang med projektet og glæder os til at få Skovløberhuset og området omkring til at skinne, fortæller Lars Nord Rødtnes, pædagog på Nordhøj, i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Indtil videre er skovhjælperne gået i gang med at fjerne jord og grave de gamle pigsten frem, som længe har været begravet under jord. De vil også forbedre underlaget på plateauerne, retablere trappen, så den igen bliver god at gå på og ordne flere andre småprojekter.

Målet er, at Skovløberhuset og området omkring skal have de praktiske og æstetiske kvaliteter tilbage, som stedet historisk har haft.