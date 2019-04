Det du ikke forstår, gør dig klogere: Oplev Tor, Rane og Svend i Kolding

Kolding: I kølvandet på deres nye fælles samtale-bog "Det du ikke forstår, gør dig klogere" får Kolding og omegn mulighed for at opleve Svend Brinkmann, Tor Nørretranders og Rane Willerslev, når de 7. oktober kl. 20-22 går på scenen sammen på Comwell Kolding Teater.

Her kan du opleve samtale og diskussion bundet sammen af Frederik Lindhardt, som han også gør det den fælles bog.

I beskrivelsen af arrangementet står der: Vi er på vej ind i en ny tidsalder - radikalt ny. Det synes at være den generelle stemning for tiden. Det er, som om vi står midt i en overgang mellem noget, der var, og noget, der kommer. Det er på den baggrund, at de tre herrer fra hvert sit udgangspunkt kaster sig ud i en fælles søgen efter at blive klogere på overgangen. På tiden, tilliden og Trump. På fakta, fake news og frihed. På arbejdsliv, menneskeliv og død. Kort sagt et forsøg på at komme nærmere, hvad det vil sige at være menneske i en ny tidsalder. Køb biletter på www.tikko.dk.