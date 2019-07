Det begyndte med et enkelt træ i baghaven: Nu har Lene og Lolke 500 kirsebærtræer

På gården på Ødisvej i Taps bliver der dyrket grøntsager og særligt kirsebær i massevis. For gårdens ejere Lene Husted og Lolke van Mulligan er det vigtigt, at alt er økologisk og kan spises direkte fra jorden og træerne.

Han har derfor helt styr på, hvordan kirsebærene trives bedst, for det er lidt af en videnskab at finde den rette sammensætning af sorter.

- Den landbrugsskole, jeg gik på i Holland, lå i et område, hvor der var masser af frugtavlere, så det har altid været naturligt for mig at skulle dyrke frugt, forklarer Lolke van Mulligan, der oprindeligt er fra Holland og er uddannet landmand.

- Hvor jeg er vokset op, havde vi et stort, fantastisk kirsebærtræ i haven, så jeg har altid været rigtig glad for kirsebær og haft en idé om, at jeg skulle dyrke dem selv, siger Lene Husted, mens hendes mand Lolke van Mulligan nikker bekræftende.

Lene og Lolke har boet på gården på Ødisvej i seks år. Til gården hører tolv tønder land, hvor parret dyrker både kirsebær og grøntsager og har køer, grise og får. Lene underviser til dagligt på IBC på EUD og EUX. Hun underviser inden for butik, handel, kontor og events. Lolke arbejder fuldtid på gården og er uddannet inden for landbrug i Holland. Han har boet i Danmark i de seneste mange år og har blandt andet haft sin egen gård i Egtved.

Økologien i centrum

For både Lene og Lolke har det altid været vigtigt, at det, de dyrker, er økologisk, og det gælder både for de mange kirsebær, men også for de cirka 50 forskellige grøntsager, som de dyrker på gården.

- Jeg vil gerne kunne være sikker på, at de planter, jeg har, er de samme år for år. De skal ikke ødelægges af sprøjtegifte eller kunstgødning. Vi får vores egen gødning fra vores dyr, som vi selv dyrker foderet til, og så er det bare fantastisk at dufte til en gulerod eller en porre, der lige er trukket frisk op af jorden. Grøntsagerne smager bare af mere, når man dyrker dem selv, siger Lene Husted.

På gården har parret både grise, køer og får, men Lene har dog en lille drøm, som, hun håber, snart kan gå i opfyldelse.

- Jeg kunne virkelig godt tænke mig at have mine egne høns, siger hun og fortsætter:

- Men den ultimative drøm er helt sikkert at kunne producere og levere alt i kød, mælk, korn og grøntsager til cirka 20 familier her i området. Det kunne være fantastisk, sier Lene Husted.