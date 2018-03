"Det bedste er, når havørnen kommer sejlende"

Torben Lindegaard kan nemt bruge tre-fire timer i et fugletårn. Her er han kravlet op i fugletårnet ved Hejls Nor. Foto: Søren Gylling

66-årige Torben Lindegaard tager ud til et af fugletårnene i Kolding Kommune mindst en gang om ugen. - Jeg får tømt hovedet for alle andre tanker og glædes ved at se livet omkring mig, fortæller han.

Kolding: Den isnende vind bider hårdt i kinderne og får øjnene til at løbe i vand, men det afholder ikke 66-årige Torben Lindegaard fra kravle op i et fugletårn med alt sit udstyr sådan en frysende kold martsdag. - Nej da. Jeg er ude i naturen hver eneste dag, og i hvert fald en gang om ugen tager jeg ud til et fugletårn, fortæller Torben Lindegaard, der som regel har en madpakke og termokaffe med til de op til tre-fire timer, han kan finde på at blive hængende med kikkert, kamera og teleskop. I dag er det fugletårnet ved Hejls Nor, han besøger - men lige så ofte er det et af de andre fugletårne i kommunen, han lægger vejen forbi. - Der er forskellige fugle alt efter sæson. Her i Hejls er der registreret 184 forskellige arter. Her er svømmeænder, dykænder og sidste år var her også snegæs. Og på et tidspunkt så jeg 17 fiskehejrer hernede på én gang, fortæller Torben, som tager fotos blandt andet til arrangementer og kurser i Naturklubben Skovtrolden, som han er formand for.

Det er en stor glæde for mig at se livet omkring mig, og jeg får tømt hovedet for alle andre tanker. Torben Lindegaard, naturelsker og formand for Skovtrolden