Designloppemarked: Annemette sælger sin søsters silkekjole

- Min mor gik også på loppemarked, så jeg er vokset op med genbrug. Det gør ondt i mig, når noget skal smides ud, hvis andre kunne få glæde af det. Jeg er også typen, der beholder mine planter i ti år, selv om de for længst er holdt op med at blomstre, for jeg har svært ved at smide dem ud, når de stadig lever, fortæller Annemette Lykkebo, der er 50 år og arbejder som læge på Kolding Sygehus.

Første gang

På standen på designloppemarkedet sælger hun sko og tøj fra mærker som Lagerfeld, Marlene Birger, Acne og Chloé. Priserne begynder ved 50 kroner.

- Specielt gode ting er to thaisilkekjoler fra Stella McCartney til 500 kroner. Det er ikke så tit, at man ser dem i genbrugsbutikker. Kjolerne har været min søsters. Hun vil af med dem, fordi hun har en stor tøjomsætning. Vi har en aftale om, at hun afleverer tøj til mig, og så tjekker jeg det igennem. Jeg plejer at køre det til Aarhus til genbrugsbutikken Tøj-story, men nu når der blev arrangeret et designloppemarked her i Kolding, så ville jeg prøve at være med her, fortæller Annemette Lykkebo.

Den første time med marked strømmer mange gæster ind. De fleste er kvinder men også enkelte mænd kigger indenfor.

Det er Maria Worm og Maria Grønborg fra yogastudiet Dwell Space, der har arrangeret.

- Det har vi gjort, fordi vi havde lyst til at bruge lokalerne til andet end yogastudie. Vi har begge en baggrund i design og synes, det kunne være sjovt med et designloppemarked, fortæller Maria Grønborg.

Med 28 solgte stand kunne arrangørerne melde alt udsolgt til det første designloppemarked, hvis markedet bliver en succes, så bliver det gentaget.