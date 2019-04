Og nu har et særlig kunstpanel, som rådgiver byggestyregruppen for genbrugscentret, anbefalet, at det bliver designbureauet Stupid Studio A/S, der får opgaven.

Ligesom det er tilfældet med alle andre kommunale byggerier, er der i henhold til Kolding Kommunes manual for bygningsadministration afsat 1,5 procent af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning af genbrugscentret - og det betyder, at der er 340.000 kroner til kunst på centret.

Udover at de nemt og ubesværet kan komme af med deres genbrugsaffald og måske vende hjem med andre gode second hand-sager, så bliver det nemlig også en kunstnerisk oplevelse at besøge centret, som både kommer til at byde på genbrugsbutik, genbrugsprojekterne Reuse og Skatkammeret, cirkulære værksteder, hvor folk kan komme og arbejde med genbrugsmaterialer, og den almindelige plads til aflevering af genanvendeligt affald.

Fattigere

Projektleder Martin Stub fortæller, at designernes opgave bliver at skabe et fælles udtryk og et flot design i forhold til way-finding og branding, og desuden skal centret udsmykkes med visuel kunst udført af en eller flere lokale kunstnere, som det også er op til Stupid Studio at finde.

- Vi åbner jo pladsen den 22. maj, og så kører vi en testperiode frem til 22. august, hvor det hele gerne skal være færdigt, fortæller han.

Kolding Kommunes stadsarkitekt Michael Pagaard mener, at det har stor betydning, at kommunen bringer kunst ind i sine bygninger.

- Æstetisk især, men kunst kan så meget, og vi prøver at få vist en mangfoldighed i, hvad kunst kan, i vores bygninger. Vi prøver at give folk noget at tale om, siger Michael Pagaard, der nævner lyskunst som blomsten i gården ved Nicolai som et af mange eksempler på kommunens kunstudsmykning af sine ejendomme. Store vægmalerier, almindelige malerier og skulpturer er andre eksempler på udsmykning, når kommunen bygger skoler, børnehaver, sundhedscenter med videre.

- Uden kunstudsmykning ville de bygninger være lidt fattigere, mener stadsarkitekten.