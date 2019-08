Derfor lavede Venstre-politiker nyt, satirisk postkort til de private børnepassere: Sagen hoppede af sporet

Merete Due Paarup (V) håber, at hun med sine kort, der er sendt ud, gør opmærksom på, at det er en uhensigtsmæssig lovgivning, som politikerne på Christiansborg har vedtaget i forbindelse med, at de private dagplejere ikke længere må kaldes dette men skal kaldes private pasningsordninger. Loven betyder, at de kommunalt ansatte skal administrere en tåbelig lovgivning, mener Paarup. Arkivfoto: Martin Ravn