Derfor købte kommunal direktør konsulenthjælp for 265.000 kroner: De var dygtige til at facilitere arbejdet

Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kommune, Helle Thiele, hyrede et københavnsk konsulentfirma til at stå for et forløb med forvaltningens fem områdechefer og hende, der ifølge hende skulle give dem et fælles ståsted og værdigrundlag, få dem til at lære hinanden bedre at kende og styrke deres evner til at arbejde tværfagligt. Ifølge de papirer fra konsulentfirmaet, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, var der et stort fokus på samarbejde og forskelligheder. Arkivfoto: Claus Thorsted