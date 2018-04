Derfor er de vilde med modeltog

Hans Henrik Larsen, 63 år:- Jeg har haft interessen for tog altid, jeg tror, jeg er født med den. Jeg dyrker veterantog og modeltog, og jeg er ansat ved BaneDanmark. - Jeg har altid elsket det der med to parallelle stykker jern med noget, der kører ovenpå. Nogen forstår det simpelthen ikke, heller ikke mine børn, for det er tøser, der er faldet af. Men nu har jeg mit barnebarn, lille Nanna på to år, hende prøver jeg at præge. - Jeg gider ikke tage afsted på en dødssyg ferie på øer uden jernbaner. Er der ingen jernbane, så kommer jeg ikke, det har jeg aftalt med min kone. Men jeg har været i Soller på Mallorca, for dér er der en dejlig jernbane, og til sommer skal vi til Korsika. Der har de også en jernbane. Så kigger jeg på tog, mens min kone ligger på stranden. - Mit yndlingstog er en MY'er med runde næser. Det er et rigtigt lokomotiv. Sådan skal et tog se ud. Det kom i 1953, og nu er det blevet et kult-lokomotiv. Foto:Yilmaz Polat

Gunnar Holm, 73 år:- Som otte-årig fik jeg mit første modeltog. Det var et Fleischmann begyndersæt, og lige siden har modeltog været min store interesse. Jeg kan godt lide at bygge banerne op. Enten kan man bygge sin egen lille verden, eller også kan man prøve at efterligne den virkelige verden. - Jeg bruger vel en fem-otte timer om ugen på modeltogene, for der skal også være plads til andet. Desuden rejser jeg et par gange om året ud sammen med min klub for at mødes med andre modeltogsentusiaster i hele Europa, fordi vi er medlem af en europæisk forening, som hedder Fremo. Vi mødes og sætter stumper og stykker sammen, og det er mægtig hyggeligt. - Et af mine yndlingstog er det her sorte, amerikanske damplokomotiv. Det er en Cab Forward. Toget er bygget til at køre gennem lange tunneler, så røgen er væk fra førerpladsen, og togføreren har frit udsyn. Jeg fik det af min kone, da jeg blev 60 år. Jeg tror, det koster 2500 kroner. Foto: Yilmaz Polat

Henrik Grouleff, 52 år:- I bund og grund handler det om, at vi gerne vil se noget køre, og derudover har jeg interesse for at hjælpe andre med at ombygge og male deres modeltog. Med den beskæftigelse, jeg har - jeg er førtidspensionist - kan der snildt gå seks-otte timer om dagen med det. Ellers mødes vi i klubben og stiller vores banemoduler op, og banen bliver altid sammensat på en ny måde, så oplevelsen er forskellig fra gang til gang. Og så kører vi ellers på tid og efter køreplaner. - Interessen for tog har jeg haft, lige siden jeg kunne stå og kigge på tog hjemme i baghaven som fem-seks-årig. Det startede med et Lego-tog, og så er det ellers bare eskalleret kun afbrudt af en pause, mens jeg fik familie.- I klubben handler det selvfølgelig om tog, men det handler også om fællesskab. Efterhånden som man lærer hinanden at kende, så drager man omsorg for hinanden. Det betyder meget for mig.- Det her tog er en MZ 1407, som jeg selv har malet. Det er et af de ikoniske diesellokomotiver helt tilbage fra dengang, MY'erne kom. Foto:Yilmaz Polat

David Clement, 47 år: - Jeg er faktisk ikke særlig vild med modeltog, men jeg er vild med teknikken i dem. Nogle modeltogs-entusiaster kan godt lide at lave scenarier og landskaber for øjnene, og nogle ved alt det historiske om tog og jernbaner. - Men jeg synes, det er sjovest, at togene har forskellige kedler, og at nogle har to, tre eller fire cylindre. Så prøver jeg at skille dem ad og forbedre teknikken. - Det er kun 15 år siden, jeg begyndte at interessere mig for modeltog på den måde. Jeg syntes, det var en åndssvag hobby, men så gav min far mig et damplokomotiv, og så blev jeg bidt.- Nu er det en sygdom, så jeg leder efter en kur. Nogle kalder det "dampinfluenza". Jeg har for eksempel 500 meter skinner hjemme i min have og en hel reol fyldt med tog. Jeg rejser også rundt i verden og besøger folk, der har baner. - Det her lokomotiv hedder 141 R. Det er et klassisk fransk tog, en meget driftsikker model fra 1946, og jeg synes, det er pænt. Det kan kun købes brugt, og det koster fra 10.000 kroner og opefter. Foto: Yilmaz Polat

Jakob Hestbæk, 38 år: - Det startede allerede, da jeg var to år og så et tog komme kørende forbi. Siden har jeg stået og kigget på mange, mange tog sammen med min far, mine fætre og mine onkler. Det der med tog har altid ligget lidt til familien, og jeg har fået at vide, at noget af det første, jeg skrev med kridt ude på vejen, var "DSB". - Jeg kan godt lide at bygge et landskab op om en spændende sporplan. Det dér med detaljerne og de bittesmå figurer, det er lige mig. Jeg synes, det er sjovt at forme sådan et fransk trinbræt med hornorkester og gadesælgere og en lille oplyst underjordisk gangtunnel, som man skal kigge godt efter for at få øje på. Og så kan man se, at der faktisk er mennesker i den. - Jeg bruger fra ingen tid til op til 15 timer om ugen på min hobby. Vi har ingen klublokaler, så vi mødes ved hinanden eller sidder hjemme i kælderen hos mine forældre.- Det her tog er jeg vild med, fordi det har den farve, lokomotiver havde, da jeg blev født. Det er stort og kraftfuldt, og så har det en god lyd. Det er et M2-lokomotiv, en epoke 3-model, som kørte i årene fra 1950-1975. Foto: Yilmaz Polat