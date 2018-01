Der skal tjenes penge ind: Fodbolddrenge knokler for udlandstur

13-årige William Tøndering, til venstre, og den jævnaldrende Marcus Mørcke er i gang med at samle juletræer ind i Hjarup. Fem andre fodboldkammerater var også på plads for at samle træer ind hos folk. Pengene derfra går til deres fodboldholds tur til Holland i påsken. Foto: Søren Gylling

En flok fodbolddrenge fra Vamdrup IF's U14-hold var lørdag ude for at samle juletræer ind og dermed tjene penge til holdets tur til Holland.

Hjarup: William Tøndering, Lasse Poulsen og Marcus Mørcke fra Vamdrup og Hjarup var tidligt oppe lørdag morgen, selv om de mest havde lyst til at snue lidt længere på deres fridag. Men de tre 13-14-årige fodbolddrenge fra Vamdrup IF's U14-hold vil også gerne med deres fodboldhold til en stor turnering i Holland i påskeferien, så derfor var de med på at komme ud af fjerene lørdag morgen. De 14 drenge på holdet skal nemlig selv være med til at tjene penge til deres tur, så de alle slipper lidt billigere end de 2500 kroner, som rejsen koster for hver spiller. Og så skal der altså ydes noget for, at de penge kan komme ind.

Fifa-turnering For at tjene penge til Hollands-turen arrangerer U14-holdet på lørdag den 13. januar en Fifa-turnering for alle interesserede i Arena Syd.Den starter kl. 10 og varer til hen på eftermiddagen.



Prisen for at deltage er 75 kroner, og hovedpræmien er 800 kroner.



Man kan tilmelde sig ved at betale mobilepay på 31103397 og skrive navn.

Spare penge Sammen med fire andre drenge fra holdet og en flok forældre tog William, Lasse og Marcus derfor rundt i Hjarup, Skanderup og Gelballe lørdag formiddag for at samle juletræer ind for folk, der hver betalte en 20'er for at få deres træ afhentet ved døren. - Vi vil gerne spare nogle penge, så det er fint nok, at vi selv skal ud at gøre noget. Jeg har ikke noget imod det, siger Marcus. 80 borgere havde meldt sig til at få hentet deres træ, men det er ikke den eneste måde, drengene tjener penge til deres Hollands-tur. De har også delt flyers ud for et parti og en ejendomsmægler, de har solgt vin, har hjulpet ved en julemesse, og næste lørdag står den på Fifa-turnering i Arena Syd, hvor deltagergebyret går til holdets tur. - Det er rigtig mange penge, hver spiller skal af med, og det er op til deres konfirmation. Så vi er enige om i klubben, at de selv skal tjene nogle penge til turen. Det giver dem også en anden form for glæde, siger holdets træner, Peter Tøndering.