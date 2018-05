Den lokale historie rykker tættere på skoleeleverne

- Vi har adskillige skoletilbud, som ligger klar her på Kolding Stadsarkiv, men vi er også godt klar over, at det ikke er alle klasser fra oplandet, som får taget turen herind. Derfor ville vi gerne styrke samarbejdet til de lokale arkiver, som i forhold til transport er en mere overkommelig opgave for skoleklasserne i centerbyerne, fortæller stadsarkivar Lene Wul.

Af de otte projekter, som fik støtte, var det ene fra Kolding Stadsarkiv, som netop ønskede, at områdets lokale arkiver i højere grad er klædt på til at tage imod skolebørn.

Opland: De lokale arkiver i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld har fået en tættere kontakt til skolerne, og alle steder ligger der nu klokkeklare undervisningsforløb parat til eleverne fra 6. til 8. klasse, hvis de har lyst til at bruge deres lokale arkiv i undervisningen. Det er resultatet af et forløb, der begyndte allerede i år 2015, da HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling - inviterede landets skoler og institutioner til at søge midler fra en pulje på i alt 1,5 millioner kroner, som skulle styrke kommunale skole-kultursamarbejder.

Kolding Stadsarkiv ønskede med projektet "Kulturarv i den åbne skole" at styrke samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner, der ligger i byerne omkring Kolding. Derfor indgik Kolding Stadsarkiv et samarbejde med lærere fra fem skoler og seks lokalhistoriske arkiver og institutioner, om at udvikle undervisningsforløb, der udnytter nærmiljøets historie. Det har udmøntet sig i disse skoletilbud, som skolerne nu kan gennemføre med hjælp fra lokalhistoriske arkiver: "Vamdrup får vinger", "Vandet og landet - det selvforsynende samfund", "På grænsen i Hejls", "Åndens arbejde", "Håndens arbejde", "Skarpe fronter i Skanderup" samt "Kolding som knudepunkt".

Stort potentiale

- Projektet har vist, at der er et stort potentiale i, at skolerne bruger de lokale arkiver. Men det kræver i høj grad, at lærerne er aktive i besøget, for arkiverne er er bemandet med frivillige, der ikke nødvendigvis har erfaring i, hvad det er, skolebørnene har brug for i deres undervisning, siger Lene Wul.

Hun glæder sig over, at der nu er kommet nogle skoleforløb, der ligger klar på de lokale arkiver.

- Og der er selvfølgelig mulighed for, at man kan udvikle endnu flere. Nu har de i hvert fald fået en idé om, hvordan man skruer et skoleforløb sammen, siger stadarkivaren.