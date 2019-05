Den er megagod: Ellie Pixie og Storm er vilde med Legeparkens nye, store attraktion

Kolding: Den gamle, slidte og mildt skæve minigolfbane, som har ligget i Legeparken har måttet lade livet.

I stedet har en helt ny motorikbane set dagens lys, og med den kommer der helt sikkert mere hop, løb og kravlen rundt i Legeparken i Kolding, når parkens nye attraktion bliver åbnet for offentligheden på onsdag den 5. juni.

For Mette Strømgaard Dalby, der som leder af Nicolai Kultur også er chef for Legeparken, er der ingen tvivl om, at motorikbanen vil gøre det endnu sjovere og spændende at være gæst i Legeparken. Den er både for de børn, der kan lide at være vilde og bevæge sig, og for de børn, der måske tilbringer lidt for mange timer bænket ved en skærm.

- Vi ved, at der er et behov for sådan noget her, for mange børn sidder meget ned, og motorikbanen giver nogle helt andre muligheder end før. Med banen får vi et aktivitetsområde, der virkelig vil noget, siger Mette Strømgaard Dalby om motorikbanen, der slutter med både en svævebane og et stort edderkoppespind, man kan klatre til vejrs i.