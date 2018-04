Demonstranter i Kolding: Vi står sammen, og vi vil have en løsning

Kolding: Der var jordemødre, sygeplejersker, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, en enkelt eller to tandplejere og flere andre faggrupper repræsenteret, da en stribe fagforeninger tirsdag sidst på dagen kaldte til demonstration foran Kolding Rådhus på Akseltorv.

Tidspunktet var ikke tilfældigt, for det var lige midt i sidste etape af de overenskomstforhandlinger, som fagforeningerne lige nu er i gang med sammen med arbejdsgiverne. Når de her linjer læses, kan forhandlerne sådan set være nået til enighed eller gået fra hinanden, uden at blive enige.

For Alice Kristensen, der er tandplejer ved den kommunale tandpleje i Kolding var der ingen tvivl om, at hun gerne ville støtte op om demonstrationen, der er arrangeret med få dages varsel. Kort før den begyndte, var hun eneste repræsentant for de 12 tandplejere i kommunen, men sådan er det, når en demonstration arrangeres lidt hurtigt, forklarede hun.

- Jeg er her for at støtte en rigtig god sag, for vi vil alle gerne have mere i løn. Vi vil også gerne sende et signal om, at nu må de blive enige i forligsinstitutionen, siger Alice Kristensen, der er tillidsrepræsentant for sine kolleger og desuden næstformand for fagforeningen Danske Tandplejere.