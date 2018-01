Dement kvinde fundet død: Topchef vil ikke drage konklusioner endnu

Kolding: En dement plejehjemsbeboer forlod sit hjem på Olivenhaven og blev natten til onsdag eftersøgt med både hunde og helikopter. Hun blev fundet død onsdag morgen. Ledningen til en alarm i terrassedøren var revet ud, og derfor blev personalet ikke alarmeret, da hun forlod plejecentret.

Kolding Kommunes senior- og socialdirektør Lars Rasmussen. Du sagde i TV-Syds nyhedsudsendelse onsdag aften, at den tragiske episode ikke får jer til at ændre på noget. Hvorfor gør det ikke det?

- Det, jeg sagde, var, at vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Når vi har fundet ud af det, så vil vi tage stilling til, hvad vi i givet fald vil ændre på af procedurer. Det er det, jeg har sagt. Jeg har ikke konkluderet på, at vi ikke vil ændre noget. Jeg har også fortalt, at sådan en tragisk begivenhed i alle tilfælde giver os anledning til at vurdere, om de procedurer og retningslinjer vi har, skal revurderes. Så jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om der skal ændres noget eller ej. Vi skal først gå det hele igennem. Det vil vi altid gøre, når vi har de her tragiske episoder.

Kan I gøre det bedre inden for den eksisterende lovgivning?

- Det er for forhastet at konkludere nu, før vi har alle enkeltheder på plads. Alle detaljer er ikke afdækket endnu, det er vi i fuld gang med, og jeg kan ikke sige noget om, hvornår det arbejde er færdigt.