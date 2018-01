Dement kvinde fundet død: Alarm på terrassedør var i stykker

Ledningen til en alarm i en dement kvindes terrassedør var revet ud, derfor blev personalet ikke alarmeret, da hun forlod Plejecenter Olivenhaven.

Kolding: Onsdag morgen blev den 70-årige Else Carla Ejlertzen fundet død. Hun var dement og boede på Plejecenter Olivenhaven, hvorfra hun forsvandt i tidsrummet mellem tirsdag klokken 21 og onsdag nat klokken ti minutter i to. Politiet brugte både hunde og helikoptere, og der blev ledt efter hende hele natten. JydskeVestkysten har spurgt Gitte Meyer Larsen, der er Kolding Kommunes driftleder for plejecentre, aktivitet og køkkenområdet, hvordan det kunne ske. Hvilken demenssikring er der ved Olivenhaven? - Vi har blandt andet en demenssluse og sikring på dørene, men hvis man vil ud, så kan man komme ud. Fik personalet en alarm, da beboeren forlod plejecentret? - Nej, hun gik ud af sin terrassedør, og det særlige ved den her situation er, at der er revet en ledning ud, så alarmen på døren ikke virker. Det tekniske udstyr har ikke givet alarm til personalet. Ved du, om ledningen blev revet ud i nat? - Det er det, vi undersøger lige nu. Jeg kan ikke svare på så meget, for så langt er vi slet ikke endnu. Vi kigger på hvilke muligheder, der kan være i det her. Det er muligt, at hun selv har revet ledningen i stykker, for det ser ud som om, at det på en eller anden måde er en bevidst handling, men jeg kan ikke sige, hvornår det er sket.

Vi må ifølge magtanvendelsesloven ikke spærre folk inde. Plejehjemsbeboere har også frit lejde til at gå om natten, hvis de gerne vil det. Det kan blive fatalt, hvis de går om natten, og det er meget koldt. Gitte Meyer Larsen, Kolding Kommune

Teknik kan svigte Ville alarmen på terrassedøren være gået, hvis ledningen ikke var revet over? - Ja, det ville den formentlig, men teknik kan svigte. Vi undrer os også over, at systemet ikke har givet en fejlmelding på det tidspunkt, hvor ledningen blev revet over. Jeg kan på stående fod ikke sige, hvornår alarmen på terrassedøren sidst blev efterset. Alarmen på døren er ikke afhængig af, om beboeren har sit demensarmbånd på sig. Armbåndet udløser en alarm, når beboeren forlader stedet. Havde beboeren et demensarmbånd? - Når man ligger og sover om natten, så har man ikke sin demensbrik eller sin gps på sig, og skal demensslusen give alarm, så kræver det, at beboeren har sin brik på sig. Tror du, at beboeren bevidst har revet ledningen ud? - Det kan jeg ikke udtale mig om. Men hvis man vil ud, så kan man forcere mange ting. Det er ikke en sikring i sig selv, at man har en alarm som den på terrassedøren. Hvis beboeren har spottet, at der kommer personale, når der sker en bestemt ting, så kan de i teorien også kravle ud af vinduet eller hvor, det nu kunne være. Vi må ifølge magtanvendelsesloven ikke spærre folk inde. Plejehjemsbeboere har også frit lejde til at gå om natten, hvis de gerne vil det. Det kan blive fatalt, hvis de går om natten, og det er meget koldt. Som oftest kan man ikke finde hjem, når man er dement.