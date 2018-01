Demens-ekspert: Gps-sporing bliver aldrig en løsning

Glem alt om at give demente en gps-sporing under huden, siger eksperter i sikkerhedsudstyr til demente.

Kolding: Hver gang en dement forsvinder fra et plejecenter og findes død, som det skete i Kolding i sidste uge, så ruller debatten om, hvad man kan gøre for at sikre de demente bedre mod sig selv. Og flere gange er det blevet foreslået, at demente udstyres med gps, så de altid kan findes på samme måde. I yderste konsekvens skal gps'en skydes ind under huden på de demente.

- Forslaget om at skyde en gps under huden kommer fra folk, der har set for meget fjernsyn. Teknikken findes ikke, og det kommer den heller aldrig. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.

Det fastslår Peter Churchill, der er chefkonsulent hos firmaet Tunstall, som leverer demenssikring til plejecentre over hele landet.

Han forholder sig slet ikke til det etiske i spørgsmålet, han konstaterer blot, at en gps-sender kræver hyppig opladning på samme måde som en mobiltelefon, og det kan ikke ske, hvis senderen befinder sig under huden på et menneske.

Derimod kan den demente godt bære en gps'en uden på kroppen på kroppen i stedet. Her er skavankerne, at man ikke er sikret imod, at den demente fjerner den, eller at den løber tør for strøm.

Man kan også bruge gps-sendere, som fungerer sammen med en demensring, der ligger begravet rundt om et plejecenter eller bosted. Så går der et signal, når beboeren overskrider demensringen - hvis beboeren vel at mærke har gps-senderen på sig.