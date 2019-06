Deltager i Danmarks hårdeste ekstremløb: Det er som at have sex med en ny dame

Hell Run skal være en god oplevelse, men det betyder ikke, det er sjovt for deltagerne at være med. Men bare oplevelsen er mindeværdig, så er den god, siger arrangøren. JydskeVestkysten var med under den første times tid, der mest af alt var bare opvarmning.

- Jeg blev overtalt til at tage med, og jeg tog med for at gøre noget, man ellers ikke ville gøre. At komme væk fra det derhjemme og alt det andet. Det er fedt at have et mål og bevise, man stadig kan, siger Max Bjerge.

- Det er som at have sex med en ny dame: Man ved aldrig, hvad man går ind til, men man ved, det bliver fedt, siger Gregers Rasmussen, der kommer fra Sjælland lige omkring Korsør.

Mindeværdigt døgn

Hell Run er bestemt ikke for børn. Inden løbet gik i gang gik alle løbets hjælpere rundt og sagde undskyld på forhånd til de 33 deltagere, og kort tid efter fik alle deltagerene en sæk over hovedet, hvorefter de blev bedt om at lægge sig på jorden. Inden de fik lov til at rejse sig igen, havde et par af hjælperne lige taget en gåtur på deltagernes maver.

- Jeg skal være far om halvanden måned, og jeg tænkte, at nu skulle det være. Jeg er sikker på, det bliver en god oplevelse. Faktisk har det sværeste været at melde sig til, og det har jeg jo fået gjort nu, siger Max Bjerge.

Målet for Mikkel Schøjtz er også, at deltagerne får et godt døgn. Men som han siger:

- Et godt døgn til Hell Run er et mindeværdigt døgn. Ikke et sjovt døgn.

Hell Run slutter søndag, og der kæmpes om to træningsophold i Brasilien af en uges varighed.