Dele af konkursramt tekstilfirma er solgt til højeste bud

Fipo Group, der primært solgte beklædning til store europæiske kæder, blev taget under konkursbehandling for to uger siden, efter flere års redningsforsøg. Blandt andet blev der i starten af 2017 indsat en ny direktør i stedet for medstifter og hovedaktionær Erik Filsø Pedersen.

Kolding: Flere af medarbejderne i Fipo Group arbejder videre på kontoret efter, at det er lykkedes kurator i konkursboet at sælge dele af virksomheden. Hvor mange der fortsætter, kan kurator ikke oplyse.

Ejendommen skal sælges

Ved konkursen var der 60 medarbejdere i Danmark og yderligere 40 medarbejdere i de udenlandske selskaber. Men da der ikke var udsigt til at redde selskabet, begærede ledelsen selv selskabet konkurs. Alligevel var der flere, der godt kunne se et perspektiv i at drive noget af forretningen videre.

- Der var mange interesserede, og vi fik skabt et konkurrencepræget miljø, og så var det højestbydende, der løb af med handlen, siger Christian Jul Madsen.

Nogle af de tidligere medarbejdere i Fipo Group sidder fortsat på ejendommen på Esbjergvej, men det er kun en midlertidig løsning.

- Nu står vi tilbage med ejendommen. Vi skal have lavet en analyse af ejendommen, og så skal vi se, om vi skal have en mægler på. Derudover er der nogle udenlandske selskaber blandt andet i Kina, som vi skal forsøge at sælge eller afvikle. Det er noget, vi kigger på lige nu. Men vi skal have en hurtig afklaring i forhold til, hvad der skal ske med de selskaber, siger Christian Jul Madsen.