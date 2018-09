De små synger for byens 750 års jubilæum

Kolding: Børn fra 40 institutioner synger i kæmpekor med Jeppe & Marie, Flora Ofelia og Ridder Rosenkrans på plænen ved Slotssøbadet. Det sker onsdag 19. september klokken 10.30-11.30 for at fejre Koldings 750 år.

De over 1000 deltagende børn, der er i alderen 0-6 år, har øvet sig i over en måned. Til at synge for og styre sangen kommer Jeppe & Marie fra DR's Lille Nørd programmer og Flora Ofelia, der vandt MGP i 2015.

Arrangementet er en del af "Syng Højt", der startede i 2012 som en københavnerbegivenhed, men som efterhånden er bredt ud til hele landet. I Kolding byder programmet på Tre små soldater, Mallebrok, Puff den magiske drage, 750 års fødselsdag, Du Du Du, Nørd Ud, Nu er det nu, Miavmambo, Spøgelset, Dynen drysser af.

Alle er velkomne til at deltage i arrangementet, hvor programmet primært henvender sig til børn i alderen 0-6 år.