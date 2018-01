De skal snakke om døden på Kolding Sygehus

Kolding Sygehus sætter døden på dagsordenen, når det holder temadag den 6. marts. Det sker blandt andet for at gøre personalet bedre til at tale om døden.

- Vi prøver hele tiden at komme ud med budskabet om, at vi skal turde tage snakken med vores patienter om, hvad deres ønske er. Det er rigtig vigtigt, at patienterne selv tager beslutningen om, at de for eksempel ikke vil forsøges genoplivet i forbindelse med et hjertestop, siger Lisa Seest Nielsen, der er overlæge på intensivafdelingen på Kolding Sygehus og formand for etisk udvalg.

Det er nok de færreste, der har gjort sig disse tanker. Endnu færre har nok rent faktisk lyst til at tale om det. Men er du patient på Kolding Sygehus, kan du blive mødt med disse spørgsmål i fremtiden. Det er nemlig planen, at personalet skal være bedre til at tale om døden med deres patienter.

Ikke en lykkeligere død

Ifølge overlægen ender det for visse patienter med at være et problem, at man ikke er god nok til at tale om døden. Hun nævner et eksempel med en 94-årig mand, der fik hjertestop, mens han var indlagt med lungebetændelse. Manden blev genoplivet, men endte i respirator og vågnede aldrig op igen, formentlig på grund af manglende iltforsyning til hjernen under hjertestoppet. Desuden brækkede han flere ribben under genoplivningsprocessen. Tre dage senere døde manden.

- Der tænker jeg, at det ville have været godt, hvis der var nogen, der havde talt med manden, der sagtens var til at snakke med, da han blev indlagt, om at den her situation kunne opstå. Man dør ikke lykkeligere af at dø i en respirator. Nærmest tværtimod. Og det er de scenarier, jeg gerne vil have, vi undgår, siger Lisa Seest Nielsen.