De skal gøre behandlingen for akutte patienter bedre

Torsdag var der tiltrædelsesseminar for tre nye akutprofessorer. Professorernes forskning skal være med til at gøre behandlingen for akutte patienter bedre.

Kolding: Kan man afgøre, om et menneske er sygt ved blot at røre ved menneskets næse? Svaret vender vi tilbage til, men det er et af de spørgsmål, som Mikkel Brabrand stillede, da han torsdag holdt oplæg på Syddansk Universitet, hvor der blev afholdt et såkaldt tiltrædelsesseminar for tre nye professorer. Mikkel Brabrand er nemlig ny akutprofessor, og sammen med Christian Backer Mogensen og Søren Mikkelsen udgjorde han nemlig den trio af nye akutprofessorer, der torsdag talte foran et næsten fyldt auditorium på Syddansk Universitet. - Det er ikke kun en festdag for os, men det er også en festdag for vores fag. Vi fejrer, at vi er kommet så langt som fag. Nu er vi fire akutprofessorer i Region Syddanmark, og det er altså ret godt gået, siger Mikkel Brabrand. - Det betyder, at der nu er nogen, der anerkender, at der foregår noget forskning inden for akutmedicin. Det er fantastisk, synes jeg, supplerer Søren Mikkelsen.

Vi vil gerne have, at den forskning, vi laver, skal lægge nogenlunde tæt på virkeligheden. Det skal også komme patienterne til gavn. Der har ikke været meget fokus på en akutindlagt patient, og nu skal vi forske i, hvordan vi får dem raske igen Christian Backer Mogensen

Foto: Foto: Steffen Nielsen Christian Backer Morgen forsker i, hvordan man bedst muligt kan behandle infektioner uden at skabe resistente bakterier. Foto: Casper Vagner Christensen

Øge niveauet Ifølge de tre professorer har det akutmedicinske område ikke været specielt prestigefyldt. Lægerne har haft en tendens til at ville specialisere sig mere. For eksempel i hjertemedicin. Hvad kommer det til at betyde for patienterne, at I nu kan kalde jer professorer? - Vi vil gerne have, at den forskning, vi laver, skal lægge nogenlunde tæt på virkeligheden. Det skal også komme patienterne til gavn. Der har ikke været meget fokus på en akutindlagt patient, og nu skal vi forske i, hvordan vi får dem raske igen, siger Christian Backer Mogensen. - Vi vil gerne øge behandlingsniveauet for den almindelige patient, for de er nogle gange lidt forsømte, siger Mikkel Brabrand. Som professor og forsker jagter man svar og beviser for de ting, man gør. Det kommer de tre akutprofessorer også til, for der har ikke altid været lige meget evidens for de ting, man gør inden for akutmedicinen. Det betyder dog ikke, at behandlingen har været dårlig eller mangelfuld, understreger de tre professorer. - Meget af det, vi går og laver, ved vi nødvendigvis ikke særlig meget om, så det skal vi rydde op i. Vi skal skaffe os noget viden, så vi kan blive endnu bedre til at finde og behandle de akutte patienter, siger Søren Mikkelsen.

Temperaturer afslører meget Lad os vende tilbage til det, vi startede med: Spørgsmålet om, hvorvidt næsen kan afsløre, om du er syg eller ej. - Vi har ikke bevis for det, men vi kan bare se, at hvis man har en næse, der har en lavere temperatur end ens kernetemperatur, har man større risiko. Men det er for tidligt at sige 100 procent, siger Mikkel Brabrand. Men kropstemperatur kan faktisk afsløre et eller andet. - Det første, jeg gør, når jeg ser en patient, er at ae dem på skulderen. Det er ikke for at være kærlig, men for at mærke, om de er kolde eller varme. Det giver enormt meget lægeligt at mærke efter. Så måske er der noget i det med næsen, siger Mikkel Brabrand.