Kolding: Torsdag eftermiddag flød det med sorte og hvide plastiksække på gulvet i kontorlandskabet i Koldinghallerne. På nogle af sækkene var legetøjsbutikken Buddys logo printet, mens stort set alle sækkene var fyldt til kanten af indpakkede gaver.

Juleaften nærmer sig, og dermed også God jul til alles årlige uddeling af gaver til familier, der har brug for en hjælpende hånd. Men først skal der laves til og fra-kort til alle gaverne, som også skal deles ind i de rette aldersgrupper.

- Det kan godt virke sådan lidt "pyh", smiler Lone Brodersen og kigger ud på de mange sække med gaver.

Hun er en af initiativtagerne til foreningen God jul til alle, og det er tiende år i træk, at foreningen hjælper børnefamilier i Kolding. I kommer de til at hjælpe 110 børnefamilier og godt 250 børn. Sidste år var der pakker til 96 børnefamilier.

- Jeg havde ikke nogen idé om, at det ville udvikle sig sådan her, men vi har også ladet det udvikle sig. Det har hele tiden handlet om at skaffe mad til familierne, og hvis der har været råd til at give pakker, så er der blevet givet pakker, siger Lone Brodersen, der husker, at omkring 70 børnefamilier var med det første år.