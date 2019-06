De reparerer gratis: Genbrugscafé har plads til mange flere kunder

Repair Café Kolding har eksisteret i et år, og der er allerede så mange frivillige, at cafeen har plads til mange flere kunder, som har noget, de gerne vil have repareret ganske kvit og frit.

Kolding: For et år siden opstod Repair Café Kolding, hvor lokale frivillige kvit og frit reparerer, hvad cafeens kunder dukker op med. Det kan være en cykel med en klaprende bagskærm, en defekt kaffemaskine eller en printer, der har opgivet at printe.

82 reparationer blev det til i løbet af det første år, og det er faktisk for lidt, fastslår Tina Klemmensen, der er initiativtager til Repair Café Kolding.

- Vi har nemlig haft overraskende nemt ved at få mange frivillige, hvilket er en god ting, men det betyder også, at vi kan nå at fikse ting for mange flere kunder end nu, siger Tina Klemmensen.

Hun forklarer, at de frivillige kan nå omkring tyve reparationer i løbet af de to timer, hvor reparationscafeen holder åbent. Det første år har Repair Café Kolding holdt åbent en gang i måneden, og hvis man fortsætter sådan - og med det samme antal frivillige - så er der kapacitet til at omkring 250 reparationer i genbrugscafeen.

- Det næste år skal vi arbejde med at tiltrække flere kunder, og det handler blandt andet om at se, hvad der fungerer for de enkelte kundegrupper, siger Tina Klemmensen og tilføjer:

- Vi har så mange frivillige, at vi måske kunne holde åbent det dobbelte antal gange og måske specialisere det, så vi de enkelte gange eksempelvis kun laver cykler eller tekstiler, eller vi laver en pop up-workshop henvendt mod børnefamilier. I dag holder vi åbent fra 19 til 21 på en torsdag, og det er jo puttetid, hvis man har små børn.