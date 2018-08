De lokale fortsætter støtten: LokalBrugsen holder fast i fremgang

LokalBrugsen i Sjølund har siden maj haft fremgang i omsætningen efter at have opfordret de lokale til at købe mere i butikken. Opfordringen har virket.

De første knap fire måneder siden generalforsamlingen er gået strygende, og hvor man omkring 1. maj lå otte procent under budgettet i omsætning, ligger man nu samlet en procent over budgettet. Så meget er blevet indhentet i løbet af de seneste måneder, oplyser uddeler i LokalBrugsen i Sjølund, Jesper Grøhn.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten var et af emnerne på forårets velbesøgte generalforsamling i brugsforeningen den støt vigende omsætning i butikken, og de cirka 100 fremmødte blev introduceret for LokalBrugsens nye kampgne "Husk de 100." Sloganet skal minde Sjølund-borgerne om, at hvis man i alle husstande køber ind for 100 kroner mere om ugen i den lokale brugs, kan butikken også overleve på lang sigt.

De lokale husker også hinanden på at støtte deres lokale dagligvarebutik ved at poste billeder af deres boner i en lokal facebook-gruppe.

- Jeg tror faktisk, at vi har haft fremgang i forhold til budgettet i alle uger siden generalforsamlingen. Der er stadig mange lokale, der handler på en anden måde end før. Flere køber ind her først, og det, de ikke kan få, køber de så inde i byen. Tidligere var der flere, som gjorde det i omvendt rækkefølge og kun købte en lille smule her, siger Jesper Grøhn, der har været brugsuddeler i Sjølund i 22 år.

Brugsen laver vinbar

Han glæder sig naturligvis over den stigende omsætning, men ved også godt, at han og hans medarbejdere har en opgave i at holde omsætningen i vejret.

- Jeg er klar over, at vi skal arbejde for hele tiden at holde fast i fremgangen. Vi bruger sloganet "Husk de 100" i vores markedsføring - i facebookopslag, tryksager og sms-kæder, siger Jesper Grøhn.

Han tilføjer, at jo bedre det går for brugsen, jo flere muligheder har butikken også for at sætte nye initiativer i gang.

LokalBrugsen vil blandt andet være repræsenteret på en stor spiritusmesse i multiarenaen den 6. oktober, hvor butikkens folk vil stå for en vinbar.