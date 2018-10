De lavede tøj til tv-serie: Nu flytter de tilbage til Christiansfeld

Dette gik dog i vasken, og ret hurtigt fandt Annette Herbst ud af, at placeringen i Christiansfeld var bedre, og at det var svært at stable nye, lokale samarbejder på benene i det fynske.

Indtil for tre år siden havde virksomheden til huse i det gamle apotek, og ejerne boede ovenpå butikken. Men i 2015 sagde Annette Herbst og hendes mand Bjarne Hansen og deres ansatte farvel til Christiansfeld og rykkede butik og privatbolig til Båring på Vestfyn. Planen var at fusionere Historicum med en virksomhed i Båring.

Historicum har eksisteret i 14 år. Den lå først i Aabenraa og Haderslev, før de flyttede til Christiansfeld, Båring og nu tilbage til Christiansfeld.Der er både en fysisk butik og en netbutik. Det er den butik i landet, der har det største udvalg af hør- og uldstoffer. Historicum holder åbningsreception torsdag den 11. oktober fra kl. 14-17. Man er velkommen til at komme i dragt til receptionen, men det er ikke et krav.

Historicum var for nylig involveret i et formidlingsprojekt med skoleeleverne i Horsens i forbindelse med byens store, årlige middelalderfestival. Det var en spændende projekt, fortæller Annette Herbst, der er uddannet cand.pæd i håndarbejde og tekstil. Foto: Lotte Højstrøm

Vender sig sydpå

- Nogle gange skal man væk for at se, hvad man har. Folk kender os her, og selv om vi flyttede, blev folk herfra ved med at komme hos os. Vi traf faktisk beslutningen, næsten lige efter vi var flyttet, men skulle først have økonomi til at flytte tilbage, for det er dyrt, fortæller Annette Herbst, der er cand.pæd. i håndarbejde og tekstil.

Hun peger på, at hendes firma har mange samarbejdsaftaler fra Kolding og sydpå, og det var endnu en grund til at flytte tilbage til Christiansfeld. Historicum løser for eksempel opgaver for Koldinghus, Sønderborg Slot og Sønderborg by.

I dag er Historicum en socialøkonomisk virksomhed med en fuldtidsansat, to deltidsansatte, to fleksjobbere, en elev, en ansat i praktik foruden Annette Herbst, og de flere medarbejdere betyder, at man syr og producerer flere dragter og kan holde flere foredrag og arrangementer rundt omkring.