Igen i år bydes der inden for til kreative værksteder i Hejlsminde Forsamlingshus, og allerede på førstedagen var mange nysgerrige forbi for at kigge nærmere på alt fra træarbejde til små, fine vævede billeder.

Hejlsminde: Bogmærker i læder, øreringe af glas og hjemmelavet sæbe. Der er ikke det, man ikke kan blive klogere på eller erhverve sig på de kreative værksteder, hvor ti dygtige kunsthåndværkere igen i år viser evnerne frem i Hejlsminde Forsamlingshus. En af dem, der har taget plads ved et af de opstillede borde, er Lene Olsen. På bordet foran sig har hun en lille væv, som hun sirligt væver små billeder på. - Jeg har vævet på den her måde i snart ti år. Det var en veninde, der introducerede mig for det, og så blev jeg simpelthen bare bidt af det. Jeg væver alt fra naturmotiver til motiver, der er mere abstrakte, nogle gange ud fra et billede og andre gange ud fra fantasien. Det er blandt andet det, der er med til at gøre det sjovt, for man kan gøre det præcis, som man gerne vil, forklarer Lene Olsen. Hun viser lidt forskelligt farvet garn frem og et af de vævede billeder, som hun er i gang med at arbejde på. - Jeg overvejer lidt at prøve noget helt anderledes og forsøge at sy eller brodere oven på det vævede. Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre, siger hun smilende.

De kreative værksteder I 2017 havde de kreative værksteder cirka 2000 besøgende.Der er ti kunsthåndværkere, der viser sine evner frem, og man har også mulighed for at købe de forskellige produkter.



Man finder værkstederne i Hejlsminde Forsamlingshus på Havnevej 1.



Værkstederne har åbent fra søndag den 21. juli til fredag den 26. juli fra 10-18.



Der er gratis entré.

Foto: Søren E. Alwan Lene Olsen benytter en lille væv til at lave fine billeder i garn. Her ses et af de billeder, der endnu ikke er færdige, men som hun arbejder på til de kreative værksteder. Foto: Søren E. Alwan

Mange besøgende Lene Olsen har været med ved de kreative værksteder flere gange, men i år er hendes rolle udvidet en lille smule. - Jeg skal huske lige at holde øje og få trykket på den her, siger Lene Olsen og peger ned på en manuel kliktæller, hun har liggende lidt gemt bag et par af de vævede billeder, hun har til salg. - Jeg har lige den rette placering, så jeg kan holde øje med døren, og hvor mange der kommer ind, siger hun og trykker fire gange på tælleren, da en gruppe af mennesker træder ind over dørtærsklen: - Nu rundede vi 100, og klokken er ikke engang 12 endnu. Det med at tælle er lidt noget nyt, vi begyndte på for et par år siden, fordi vi blev nysgerrige på, hvor mange der egentlig kommer her. At der på under to timer har været så mange inde forbi, det, synes jeg, godt nok er flot, siger Lene Olsen. Hun holder tælleren frem mod en af de andre kvinder, der er med på værkstedet, og som er kommet på visit ved Lenes bord, og der bliver nikket bekræftende.

Foto: Søren E. Alwan De små glasperler er håndlavede og laves både til øreringe og som vedhæng til en halskæde. Foto: Søren E. Alwan

Det hyggelige fællesskab For Lene Olsen handler de kreative værksteder ikke så meget om at få solgt nogle af de vævede billeder eller de små figurer i strik, som hun også har med. Det handler mere om at hygge sig med de andre og om at vise et håndværk frem, som der ikke er mange, der dyrker længere. - Der er ikke så mange, der væver på de her små væve, som jeg bruger, men jeg synes bare, at man kan så meget både med former og farver, siger Lene Olsen og forklarer desuden, at netop fællesskabet med de andre kunsthåndværkere betyder meget: - Jeg får garnrester af Annelise engang imellem. Hun sidder og væver på den store væv inde ved siden af, og når hun så klipper enderne af, får jeg dem. Vi hygger os sådan i de dage, vi er her. Vi går faktisk og glæder os hele året til, at vi skal samles, siger Lene Olsen. Og samlet er de ti kunsthåndværkere i forsamlingshuset til og med fredag den 26. juli.

