De knoklede i 24 timer: Skamling-elever er landets bedste til at udvikle computerspil

Her er de fem drenge fra Design- & Idrætsefterskolen Skamling, der i weekenden vandt DM i spiludvikling for efterskoler. Konkurrencen foregik i Grenaa. Fra venstre ses Alexander Nielsen, Aksel Mikkel Madsen Ketil Tobiesen, Rasmus Stilling Pedersen og Simon Vedel Langkilde. Foto: Søren Gylling

Fem drenge fra linjen gamedesign på Design- & Idrætsefterskolen Skamling knoklede i 24 timer ved DM i spiludvikling. Indsatsen sikrede dem et kæmpe skulderklap i form af en førsteplads.

Sjølund: Fem elever fra Design- & Idrætsefterskolen Skamling var spændte, da vinderen af DM i spiludvikling for efterskoler skulle findes. - Tre timer før vi skulle aflevere, kom vi ved en fejl til at slette de ting, der skulle få vores karakter til at bevæge sig. Heldigvis havde vi en backup. Den var en lille smule forældet, så spillet virkede ikke helt, som vi havde regnet med, fortæller 16-årige Rasmus Stilling Pedersen, der er en af eleverne. Alligevel løb han og resten af holdet med danmarksmesterskabet og en præmie bestående af en pokal og i alt 5000 kroner. DM foregik i weekenden i Grenaa, og konkurrencen, hvor deltagerne skulle udvikle et computerspil, løb over 24 timer. - Den første time sad vores gruppe ved et bord og fyrede ideer ud i luften. Dem skrev vi ned, og så valgte vi den, vi ville gå videre med. Vi havde fordelt opgaverne sådan, at vi var tre programmører, en grafisk designer og en teamleader. Der var ellers elevfest hjemme på efterskolen, men Rasmus og de fire andre på holdet ville hellere bruge natten på at udvikle et nyt computerspil. - Det er sjovt, for du kan selv bestemme, hvad du gerne vil have tingene til at gøre. Kun fantasien sætter grænserne, siger Rasmus, som er programmør.

Nu har jeg søgt ind på Grenaa Game College, hvor jeg regner med at bruge de næste mange år af mit liv, for jeg vil gerne uddanne mig til spiludvikler. Rasmus Stilling Pedersen.

Sådan ser screenshots fra vinderspillet ud.

Fremtid med spiludvikling Temaet ved DM var "diversitet". - Vi tolkede det som om, at man gerne vil prøve at være forskellig. Vi lavede et spil om en klods fra en fabrik. Klodsen prøver at undslippe og være anderledes end alle de andre klodser. Rasmus er 16 år og kommer fra Skørping, der ligger syd for Aalborg. - Jeg valgte at tage 10. klasse her, fordi efterskolen har en linje med gamedesign. Det var der også en anden skole, der havde, men stemningen var bedre her. Nu har jeg søgt ind på Grenaa Game College, hvor jeg regner med at bruge de næste mange år af mit liv, for jeg vil gerne uddanne mig til spiludvikler. Han begyndte selv at spille computerspil, inden han kom i skole. - I min skoletid har det udviklet sig til mere og mere. Mit yndlingsspil er Minecraft. Det er så fedt, fordi du kan lave så mange forskellige ting, men jeg har ikke så meget tid til at spille. Han har ikke besluttet, hvordan han vil bruge de 1000 kroner, han har vundet som en del af DM-titlen. - Det bliver højst sandsynligt på computerudstyr, fortæller Rasmus.

Stolt underviser Alexander Kirkegaard underviser i gamedesign på Design- & Idrætsefterskolen Skamling. Han fortæller, at skolen i gennemsnit bruger ti timer om ugen med gamedesign. - Det handler om undervisning, hvor vi eksperimenterer og tager ud af huset. Det er en erhvervsrettet linje. På efterskolen kan eleverne tage det første trin ind i den verden. De kan fortsætte på en ungdomsuddannelse, der er spilorienteret. Det kan de for eksempel gøre på Hansenberg i Kolding eller i Grenaa, hvor de kan tage en handelseksamen eller en teknisk gymnasieuddannelse. Efter det kan de tage en bachelor i spiludvikling, og de kan læse videre og ende med at få en kandidatgrad, forklarer han. Alexander Kirkegaard er ikke i tvivl om, at DM-titlen giver de unge et selvtillidsboost af dimensioner. - Det er også godt for resten af holdet. At de fem elever får anerkendelse for den udvikling, de har gennemgået og det niveau, de har opnået, det betyder alverden for os. Vi vil gerne vise, at vi udvikler os, og vil gerne tiltrække unge, der brænder for det her felt. Og så har vi har fået blod på tanden og vil gerne vinde flere pokaler, fortæller en stolt underviser.