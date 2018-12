De holder os varme til jul - Jesper og Lars holder øjnene på Skærbækværket

I kontrolrummet på Skærbækværket sørger maskinmestrene Jesper Christiansen (til vesntre) og Lars Gormsbøl for at holde øje med produktionen via storskærme. Foto:Yilmaz Polat

Juleaftensdag mødte maskinmestrene Jesper Christiansen og Lars Gormsbøl ind på Skærbækværket kl. 7 for at holde øje med varmeproduktionen. De fik fri kl. 15 og kunne dermed nå hjem til familierne i henholdsvis Kolding og Sønderborg, inden julemaden blev sat på bordet. Men de har også begge flere gange prøvet at holde juleaften på værket, hvor vagten løber fra kl. 15 til 23, hvorefter et nyt makkerpar møder ind.

- Julen kører efter turnus, så det ikke er de samme hvert år. Hvis man har familie og børn, må man kompensere ved at holde juleaften dagen før eller dagen efter. Vi kan også være på vagt nytårsaften, og når man så er hjemme til midnat, så er festen ved at være slut, fortæller Jesper Christiansen, der har arbejdet på Skærbækværket i 10 år.