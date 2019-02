De fleste SDU-studerende pendler til og fra Kolding

Flere hundrede unge var lørdag på besøg hos SDU i Kolding for at få svar på mange af de spørgsmål, der fylder, inden de vælger uddannelse. Foto: John A. Petersen

Seks ud af ti SDU-studerende pendler til og fra undervisningen på universitetet i Kolding. Borgmester Jørn Pedersen vil gerne have flere af dem til at bo i byen og venter spændt på en rapport, der kortlægger bo-mønstret for de studerende på Koldings videregående uddannelser.

Kolding: Som studieby har Kolding aldrig været mere attraktiv, end den er nu. Et af de naturlige kraftcentre er det nyopførte universitet, der i denne weekend har holdt åbent hus, hvor potentielle studerende inviteres indenfor for at se omgivelserne og høre om de enkelte studieretninger. Men selv om universitetet er en stærk magnet med sin bynære placering og den indbydende indretning, så vælger de fleste SDU-studerende at krydse frem og tilbage over kommunegrænsen for at modtage undervisning. De seneste tal viser, at 35 procent af de studerende har bopæl i postnummer 6000, mens resten - omkring seks ud af ti - pendler til og fra Kolding. Andelen svarer nøje til det tilsvarende tal fra SDU i Sønderborg, mens det er lidt lavere end i Esbjerg, hvor 40 procent af de SDU-studerende både bor og studerer i den vestjyske hovedstad. - Som udgangspunkt har vi ikke en målsætning om, at vores studerende også skal bo i Kolding, og vi gør ingen forskel på dem, som bor her, og dem, som ikke gør det. Når det er sagt, er der selvfølgelig nogle fordele, når de studerende bor i nærheden af universitetet, siger afdelingsleder Ann Marie Sindt Lauridsen fra SDU i Kolding. Hun fortsætter: - Det kan være en udmærket idé med lokal besætning, da det er egnet til at sikre, at man som studerende oplever den nærhed og nerve, der er i et lokalområde. Det kan være lettere at etablere sig i studiegrupper. Og så giver det mulighed for, at man kan deltage i lokale sociale arrangementer både her på SDU og på tværs med de andre videregående uddannelser i byen - også på tidspunkter, hvor toget ikke kører.

SDU i Kolding SDU åbnede dørene for de første studerende i Odense i september 1966. I dag er der fem fakulteter med omkring 30.000 studerende til sammen. Hovedcampus ligger i Odense, og så er der regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og København.Omregnet går der 2000 helårsstuderende i Kolding. Af dem bor 35 procent i Kolding, mens omkring hver femte kommer fra Fyn og lige så mange bor et andet sted i det sydlige Danmark.



Fiske-strategi Kolding Kommune har sat gang i en analyse, der på tværs af de videregående uddannelser skal give et overblik over, hvor de mange studerende kommer fra, hvor de bor, og hvorfor de har valgt Kolding til eller fra, når det gælder bopæl. Analysen skal være udgangspunktet for den målrettede markedsføring, Kolding skal kaste sig ud i, når det gælder at tiltrække studerende fra andre byer. - Mit udgangspunkt er, at man skal kaste sin snøre ud, hvor der er fisk at fange. Det nytter ikke, at vi eksempelvis satser på at tiltrække studerende, som bor i Aarhus, hvis en analyse viser, at de aldrig kunne finde på at flytte fra byen uanset hvad. Derfor har vi brug for at få en analyse og et overblik, som vi ikke har i dag, siger borgmester Jørn Pedersen (V).

Vigtigt de slår rødder Jørn Pedersen tilføjer, at Kolding er studieby for hele Trekantområdet, og derfor er det ikke fra nabokommune, man skal tiltrække nye, unge borgere. Men eksempelvis kommer hver femte SDU-studerende fra Fyn, så måske kunne man lokke nogle af dem her til byen med en mere målrettet indsats. - 35 procent bosiddende SDU-studerende er fint, når man tænker på, hvor længe vi har været en studieby. Men på længere sigt skal tallet højere op, det er vores helt klare ambition. Hvorfor er det så vigtigt, at de bor her, når de studerende sjældent har indkomster, der skaffer store skatteindtægter til kommunen? - Hvis de bor her, så er der større chancer for, at de også finder en kæreste her i byen, at de finder en praktikplads på en af vores virksomheder, og at de i det hele tager slår rødder i Kolding. Og på sigt er det vigtigt for vores arbejdsmarked, at vi har veluddannede unge, som bor i lokalområdet.