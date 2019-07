De er klar til fest i Kolding, Esbjerg og Grindsted: Michael går på scenen med Springsteen i sit hjerte

Siden 1980'erne har Michael Christensen haft Bruce Springsteens sange som fast lydspor til livet. De senere år har han optrådt for tusindvis af publikummer med de selv samme sange, når han stiller sig i front for orkestret The Boss og skruer op for volumen. Mød den 49-årige koldingenser, som denne sommer har flere store koncerter foran sig - blandt andet i Esbjerg og i Kolding.