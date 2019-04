Dansk pop- og rockmusiks førstedamer indtager Grøn

- Vi glæder os sindssygt meget til at komme med på touren. Selvom vi har været med mange gange, har vi aldrig været der sammen, så vi glæder os helt vildt til at trykke den af, og vi lover, at der bliver gang i den - det er nemlig, det vi kan, siger de i pressemeddelelsen.

Fest for fans

Trioen vil både spille Anne Linnet Band-numre såvel som hits fra Anne, Sanne og Lis' egne perlerække af sange. Det bliver med andre ord en fest for både nye og trofaste fans af trioens musik, når de indtager scenen. Særligt glæder de sig også til at optræde for de hårdtarbejdende frivillige og det feststemte publikum:

- Vi ved godt, at Grøn ikke kan eksistere uden alle de frivillige og alle de publikummer, der rejser med karavanen - vi er taknemmelig for, at I er med, så vi kan føre os frem på scenen - det er altid en fest, og vi har giga-meget respekt for indsatsen, siger trioen.