Dansk Golf Union holder junioruge og Birkemose Golf Club inviterer børn og unge til juniordag den 7. august

Kolding: I forlængelse af Dansk Golf Unions junioruge indbyder Birkemose Golf Club børn og uge til Juniordag tirsdag den 7. august.

- Golf er en fantastisk sport, der skaber glæde, fællesskab, venskab og giver en masse frisk luft og gode oplevelser, hvilket vi sætter fokus på denne dag. På grund af handicapsystemet kan alle spille med alle uanset niveau og alder, hvilket er helt unikt for golfsporten og giver mulighed for at dygtiggøre sig og samtidig være en del af et socialt fællesskab på tværs af alder og niveau. Det gør, at alle børnene, uanset hvor dygtige de er, får en fantastisk oplevelse med golfen, siger træner Carsten Klingenberg i en pressemeddelelse fra Birkemose Golf Club.

Juniordagen foregår i Birkemose Golf Club fra kl. 10-18, og her vil der være en masse konkurrencer og lege. Juniordagen er for børn og unge i alderen 0-18 år Det koster ikke noget for børnene at deltage, og der vil være planlagt et sjovt program med bl.a. spil på bane, puttekonkurrence, frisbeegolf og meget mere.