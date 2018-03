Danmarks største modeltogsudstilling endnu større

"Modeltog for Alle" i 2018 finder sted i Sydbank Arena i Kolding 7.-8. april. Hjemmebanen for KIF Kolding/København har alle de faciliteter, der kræves af Danmarks største modeltogsudstilling, lige fra to haller med i alt 4000 m2 til en stor og flot foyer, et cafeteria og 600 gratis parkeringspladser.

- Vi er glade for, at vi har kunnet indgå aftale med Sydbank Arena, siger DMJU formand Jan-Ole Hansen, og vi forventer os meget af udstillingen. Vores udstillere, som dækker både vores medlemsklubber og modeltogsforhandlere, præsenterer mange flotte anlæg og modeltog, og vi arrangerer publikumskonkurrencer, work-shops og andre events, aktiviteter for børn som f.eks. Kør-selv-tog, tegnekonkurrencer og meget andet. Med i alt mere end 20 kørende anlæg og 50 stande vil der være noget for hele familien. Vi ser frem til at besøge Kolding i 2018 og regner faktisk med, at dette kan blive vores bedste udstilling til dato.

Der vises kørende anlæg i flere skalastørrelser, bl.a. de "store" Spor 1, de mest "almindelige" H0, og de små i størrelse TT og N. Der kører tog med "live steam" (= rigtig damp) og der er flotte udstillingsanlæg fra både Danmark, Sverige og Norge."Modeltog for Alle" er en underholdende oplevelse for hele familien.

Udstillingen finder sted 7.-8. april 2018 med åbningstider 10-17 (lørdag) og 10-16 (søndag).

DMJU har mere end 100 medlemsklubber med i alt 1800 medlemmer, og arrangerer hvert år Danmarks største modeltogs udstilling, skiftevis i Jylland og på Sjælland.