Danmarks klamydia-hovedstad: - Jeg tror, at Kolding er en by, hvor folk er meget impulsive

Om det skyldes, at de unge i Kolding er bedre til at gå til lægen og blive tjekket, eller om det er fordi, de dyrker mere ubeskyttet sex, vides ikke.

Kolding: For nylig blev Kolding kåret som Danmarksmestre i klamydia. Det skete efter, at nye tal fra Sundhedsstyrelsen viste, at Kolding Kommune har flest konstaterede tilfælde af klamydia blandt unge i hele landet. For hver 1000 unge i alderen 15-29 år, har 31,6 af dem haft klamydia.

Marie Qvist, 18 år: - Det er lidt pinligt. Jeg tror, at Kolding er en by, hvor folk er meget impulsive. Jeg er aldrig selv blevet testet. Men jeg tænker mere over risikoen for at få klamydia nu, hvor folk er begyndt at snakke om det. Jeg sørger selv for at bruge kondom og være sammen med folk, som er rene og ordentlige.

Jarl Raaby, 18 år: - Jeg synes ikke, at det er særlig fedt. Det er ikke det bedste ry, man kan have. Det er lidt nederen. Jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, eller hvorfor det er her. Jeg har ikke nogen venner, som har klamydia. Jeg er aldrig selv blevet testet men er ret sikker på, at jeg ikke har klamydia.

Sofie Rasmussen, 18 år: - Jeg synes ikke, det er noget, vi kan være stolte af. Men det sker, at folk bliver smittet. Jeg er selv blevet testet, og der har aldrig været noget. Men jeg synes, at man lige så godt kan vende det til noget positivt og sige, at når der kommer mere opmærksomhed omkring det, så er der måske flere, som bliver testet.

Phillip Egebro, 18 år: - Jeg har hørt, det kan skyldes, at der er flere, som går til lægen i Kolding. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at folk er sammen med flere end i andre byer. Risikoen for at få klamydia er ikke noget, som jeg går og tænker over til dagligt. For jeg har altid tænkt, at man kan nok mærke, hvis der er noget galt. Det kan godt være, at folk i Kolding ikke tænker så meget over det.

Sofie Kjær Lauridsen, 18 år: - Jeg blev meget overrasket over, at vi er den kommune med flest tilfælde af klamydia. Jeg tænker ikke så meget over risikoen for at få klamydia, men tanken har da strejfet mig. Men man skal beskytte sig, og hvis man er sammen med en, så skal man være sikker på, at den person er blevet testet.