Danmarks bedste mediegrafikerelev er i lære i Kolding

Kolding: I Arena Næstved kunne Vibe Sonne, der er i lære hos Trademark Textiles A/S i Kolding, lørdag eftermiddag lade sig hylde som Danmarks bedste mediegrafikerelev. Prisoverrækkelsen stod statsminister Lars Løkke Rasmussen for.

Den 21-årige mediegrafikerelev fra erhvervsskolen Hansenberg vandt nemlig DM i Skills 2019.

- Jeg er i choktilstand. Og helt overlykkelig, fordi jeg hele tiden er så selvkritisk, så jeg havde slet ikke regnet med at vinde, var den umiddelbare reaktion fra Vibe Sonne.

Under konkurrencerne har hun løst en lang række opgaver, der alle er relateret til en ny rutsjebane i BonBon-Land.

- Bare det at være blandt de syv bedste mediegrafikerelever i Danmark er en sejr. Det har været stressende at være med, men det har været en god oplevelse at prøve at arbejde i det høje tempo. Det bedste har været at finde ud af, hvor meget man kan nå på kort tid. Det har været en kæmpe udfordring for mig, fordi jeg godt kan lide at nørkle med detaljerne, siger Vibe Sonne.