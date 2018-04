Danmarks bedste klatrere dyster i Kolding: - Man skal virkelig bruge hovedet

Lørdag dystede Danmarks bedste klatrere i Kolding ved DM i bouldering, klatring uden reb og sele. Her fortæller en af deltagerne, 28-årige Mai-Britt Vestergaard fra Århus Klatreklub, hvorfor det er så fedt at klatre op ad en væg.

Kolding: Mai-Britt, hvorfor klatrer du?

- Jeg tror ikke, jeg kan lade være. Der er bare så mange ting i den her sport. Det er aldrig sådan, at man skal hive sig selv op til at komme af sted til træning. Det er så nemt at være sammen med andre i den her sport. Der er altid nogle at sparre med eller drikke kaffe med.

- Jeg synes, det er helt vildt rart, at der til for eksempel DM i dag ikke er konkurrencestemning, men at der er god atmosfære og god stemning blandt folk. De fleste af os kender hinanden på kryds og tværs, og det gør det helt vildt rart.

Man kan også være social mange andre steder. Hvad er det ved lige præcis at klatre op ad en væg, der er fedt?

- Der er både det udendørs aspekt, at man kan tage på tur sammen og klatre på klipper. Det er helt vildt sjovt og hyggeligt. Og så er der selve klatringen. Det er både styrke, udholdenhed, balance og koordination. Der er flere aspekter end bare at træne nede i Fitness World.

- Jeg kan godt lide, at man bruger sin krop, og at man kan bruge træningen til noget.

Hvor tit klatrer du ude i naturen?

- Jeg er nok på fem-seks ture om året. Jeg har været i Sverige og i Frankrig, og jeg skal til Sydafrika til sommer. Det er bare klippeblokken, som den er, man klatrer på. Der er lavet guidebøger til forskellige områder, hvor man kan klatre.